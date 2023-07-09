Головне
9 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Світоліної та Цуренко
Сьогодні 08:19 1747
Судаков та Бондаренко потрапили до символічної збірної Євро U-21
Сьогодні 12:54 127
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023
Сьогодні 11:24 4973
Агенти легіонера Динамо звернулися до клубу з проханням відпустити гравця
Сьогодні 09:55 1027
Збірна України поступилась Швеції у драматичному матчі Євробаскету U-20
Сьогодні 08:08 642
Металіст 1925 підписав скандального ексгравця Полісся
Вчора 22:11 626
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023
Вчора 21:04 2454
Костюк поступилась Кіз у третьому колі Вімблдона
Вчора 21:02 1227 1
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо
Вчора 21:00 1779
Динамо з голом Ярмоленка знищило Вольфсбергер
Вчора 20:38 1105
Прямі трансляції

Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція LIVE матчу четвертого кола Вімблдона

Гра відбудеться в неділю, 9 липня
Сьогодні 11:05 693 0
Світоліна - Азаренка: онлайн-трансляція LIVE матчу четвертого кола Вімблдона
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вікторія Азаренка

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренки (20) в 1/8 фіналу Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться в неділю, 9 липня. Початок - не раніше 18:30 за київським часом на Корті №1 третім запуском після закінчення матчу Яннік Сіннер - Даніель Елаї Галан.

Гру покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Азаренка провели між собою 5 поєдинків, усі виграла білоруска.

Востаннє тенісистки зустрічалися у 2022 році на Australian Open - Азаренка перемогла у двох сетах (6:0, 6:2).

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому - американку Софію Кенін -  7:6(3), 6:2.

Вільямс не потисла руку судді після матчу зі Світоліною на Вімблдоні - ВІДЕО

Коментарі ()
Популярне зараз
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 8986 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 3514
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч 4-го кола Вімблдона-2023 4973
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 6903
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 2268
Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023 Збірна Англії переграла Іспанію у фіналі молодіжного Євро-2023 2454
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18493 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40355
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 266733
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2435
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37913 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38159 1