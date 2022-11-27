Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Ірану зіграє проти збірної США у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи В у вівторок, 29 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 2 1 1 0 6-2 4 2 Іран 2 1 0 1 4-6 3 3 США 2 0 2 0 1-1 2 4 Вельс 2 0 1 1 1-3 1

1-й тур

21 листопада | Англія - Іран | 6:2

21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран - 0:2

25 листопада | 21:00 | Англія - США - 0:0

3-й тур