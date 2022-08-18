Усик - Джошуа: онлайн-трансляція зважування - LIVE

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.

Напередодні бою, 19 серпня відбудеться офіційне публічне зважування боксерів. Початок орієнтовно о 13:00 за київським часом.

Пряма трансляція офіційного зважування боксерів

Плеєр з трансляцією буде доступний о 12:45.

Усик - Джошуа II