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Ліга чемпіонів. Ураган - Халадаш: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 10:23 104 0
Матч розпочнеться о 19:00
Ліга чемпіонів. Ураган - Халадаш: онлайн-трансляція. LIVE
#Ураган

Джерело - Чемпіон.

4 грудня відбудеться матч елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу, в якому івано-франківський Ураган зіграє з угорським Халадашом.

Матч відбудеться у Лісабоні (Португалія) на арені Pavilhão Fidelidade і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

В іншому матчі групи D зіграють іспанський Леванте португальська Бенфіка (початок гри о 22:00). У півфінал вийде лише переможець групи.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі НФК Ураган. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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