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Серія А. Удінезе - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 19:17 112 0
Серія А. Удінезе - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE
#Серія А, #Шевченко, #Дженоа

Джерело - Чемпіон.

Дженоа нашого Андрія Шевченка зіграє проти Удінезе в чотирнадцятому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться у неділю, 28 листопада, на стадіоні Фріулі в Удіне. Початок о 13:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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Цей матч стане другим офіційним для українського тренера Андрія Шевченка на чолі генуезького клубу.

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