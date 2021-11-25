Серія А. Удінезе - Дженоа: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дженоа нашого Андрія Шевченка зіграє проти Удінезе в чотирнадцятому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться у неділю, 28 листопада, на стадіоні Фріулі в Удіне. Початок о 13:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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Цей матч стане другим офіційним для українського тренера Андрія Шевченка на чолі генуезького клубу.