 АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн матч 19.09.2021 - Мегого | Футбол | Champion.com.ua
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АПЛ. Вест Гем - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 16:00 1156 0
АПЛ. Вест Гем - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція. LIVE
#АПЛ, #Ярмоленко, #Роналду

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти Манчестер Юнайтед у п'ятому турі Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у неділю, 19 вересня, на Лондон Стедіум. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Манчестер Юнайтед посеред тижня зазнав сенсаційної поразки від швейцарського Янг Бойз, тож Кріштіану Роналду та компанія будуть надумотивованими в лондонському поєдинку. 

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