Ліга чемпіонів. Бенфіка - ПСВ: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лісабонська Бенфіка нашого Романа Яремчука в раунді плей-оф Ліги чемпіонів побореться за вихід до групового етапу з нідерландським ПСВ. Перша гра відбудеться в середу, 18 серпня, о 22:00 за київським часом на Естадіо Да Луж.

Пряма трансляція матчу в етері телеканалу Футбол 1 в медісервісі Megogo. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У попередньому раунді Бенфіка за сумою двох матчів упевнено пройшла московський Спартак (0:2, 2:0), а ПСВ без проблем здолав данський Мідтьюлланн (3:0, 0:1).

Напередодні донецький Шахтар переміг французький Монако (0:1) в першому матчі раунду плей-оф, а Шериф Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське Динамо (3:0).