Шериф Вернидуба розгромив Динамо, Зальцбург переграв Брондбю у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Зальцбург приймав Брондбю, а Шериф - загребське Динамо.
В Австрії місцевий Зальцбург, пропустивши швидкий гол, уникнув поразки - 1:1. Шериф під керівництвом українця Юрія Вернидуба впевнено переміг загребське Динамо - 3:0. У Шерифа дубль оформив Адама Траоре.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація, фінал
17 серпня, перший матч
Зальцбург (Австрія) - Брондбю (Данія) 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Уре, 1:1 - 57 Адеємі, 2:1 - 90 Ааронсон
Шериф (Молдова) - Динамо (Загреб, Хорватія) 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Траоре, 2:0 - 54 Коловос, 3:0 - 80 Траоре
Раніше, Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.