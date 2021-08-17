Шериф Вернидуба розгромив Динамо, Зальцбург переграв Брондбю у кваліфікації Ліги чемпіонів

Адама Траоре забив два голи у ворота динамівців

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Зальцбург приймав Брондбю, а Шериф - загребське Динамо.

В Австрії місцевий Зальцбург, пропустивши швидкий гол, уникнув поразки - 1:1. Шериф під керівництвом українця Юрія Вернидуба впевнено переміг загребське Динамо - 3:0. У Шерифа дубль оформив Адама Траоре.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, фінал

17 серпня, перший матч

Зальцбург (Австрія) - Брондбю (Данія) 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Уре, 1:1 - 57 Адеємі, 2:1 - 90 Ааронсон

Шериф (Молдова) - Динамо (Загреб, Хорватія) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Траоре, 2:0 - 54 Коловос, 3:0 - 80 Траоре

Раніше, Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.