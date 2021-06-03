Україна - Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в рамках підготовки до чемпіона Європи зіграє контрольний поєдинок із командою Північної Ірландії. Гра відбудеться в четвер, 3 червня, на стадіоні Дніпро-Арена о 21:00.

Пряма трансляція на телеканалах Україна та Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Північна Ірландія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку матчу.

7 червня підопічні Шевченка зіграють проти збірної Кіпра після чого відправляться на чемпіонат Європи, який розпочнеться 11 червня. Першу гру на Євро-2020 збірна України зіграє в Амстердамі проти збірної Нідерландів.