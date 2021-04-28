 Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів
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Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів

Вчора 23:53 310 0
Українець зробив результативну передачу у матчі
Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів
#Манчестер Сіті, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 квітня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ - Манчестер Сіті.

ПСЖ на 15-ій хвилині матчу вийшов вперед. На 61-ій хвилині матчу на футбольному полі у складі Манчестер Сіті з'явився українець Олександр Зінченко. І вже через три хвилини він асистував Де Брейне, який підступним ударом у дальній нижній кут воріт зрівняв рахунок. А на 72-ій хвилині матчу Марез ударом зі штрафного прорізав стінку гравців суперника і вивів вперед гостей. ПСЖ матч догравав у меншості - на 77-ій хвилині Гує отримав червону картку за грубий фол проти Гюндогана. 

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Манчестер Сіті.

Ліга чемпіонів
1/2 фіналу, перший матч
28 квітня

ПСЖ - Манчестер Сіті 1:2 (1:0) 

Голи: 1:0 - 15 Маркіньюш, 1:1 - 64 Де Брейне, 1:2 - 72 Марез

Нагадаємо, Реал зіграв унічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

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