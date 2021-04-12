Редкач - Прогрейс: онлайн-трансляція бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українець Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) зустрінеться з американцем Риджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО) у рейтинговому поєдинку напівсередньої (66,7 кг) в рамках боксерського вечора в Атланті (Джорджия, США).

Бій відбудеться у ніч із суботи на неділю, 18 квітня, в андеркарді головного події вечора - Джейк Пол - Бен Аскрена. Орієнтовний початок - 3:00 за київським часом. Пряма трансляція за технологією PPV у стрімінговому сервісі Triller. Дивіться бій Редкач - Прогрейс наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку.

Нагадаємо, 32-річний Прогрейс є ексчемпіном світук за версією WBA у першій середній вазі.