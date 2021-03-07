 Футбол 1 - Динамо - Вільярреал: дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Вільярреал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Вчора 21:27 1994 0
Динамо - Вільярреал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо приймає іспанський Вільярреал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч відбудеться в четвер, 11 березня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція в ефірі телеканалу Футбол 1 та Воля Футбол 1. Також онлайн матч Динамо - Вільярреал наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, кияни в 1/16 фіналу за сумою двох ігор здолали бельгійський Брюгге (1:1, 0:1), а Вільярреал двічі переміг австрійський Зальцбург (0:2, 2:1). Команди грали між собою одного разу. В 1/16 фіналу Ліги Європи 2004/05 іспанці вибили динамівців із розіграшу. Гра в Києві завершилася нічиєю (0:0), а в іспанії господарі впевнено перемогли (2:0).

Інший представник України на цій стадії турніру - Шахтар зіграє з італійською Ромою. Перший матч в Римі, 11 березня о 22:00.

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