 Футбол 2 - Рома - Шахтар: дивитися онайн матч 1/8 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Рома - Шахтар: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Вчора 20:39 391 0
Рома - Шахтар: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє на виїзді першу гру 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської Роми. Матч відбудеться в четвер, 11 березня, на стадіо Олімпіко. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Рома - Шахтар дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу гірники без проблем здолали Маккабі із Тель-Авіва, вигравши обидва матчі (0:2, 1:0), а Рома двічі перемогла португальську Брагу (0:2, 3:1). У донеччан і римлян досить насичена історія зустрічей. Команди 6 разів зустрічалися в єврокубках - усі в Лізі чемпіонів. Шахтар 4 здобув 4 перемоги при 2 поразках.

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