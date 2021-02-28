Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

 Футбол 1 Шахтер - Заря смотреть онлайн матч 28.02.2021 - УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Альварес нокаутував Йилдирима і захистив титули WBC та WBA
Сьогодні 08:11 2675
Рух на останніх секундах переміг Колос у 16 турі УПЛ
Вчора 21:25 1283
Хижняк став триразовим чемпіоном турніру у Болгарії
Вчора 20:32 3289
Ворскла розібралася з Олександрією у 16 турі УПЛ
Вчора 18:54 741
Снігур вийшла у фінал турніру ITF у Франції
Вчора 16:12 2195
Маріуполь вирвав нічию в Дніпра-1 у 16 турі УПЛ
Вчора 15:52 4040
Десна розгромила Інгулець в УПЛ
26.02.2021 20:54 1100 1
Яремчук продовжив контракт з Гентом
26.02.2021 18:39 2309
Жеребкування 1/8 Ліги Європи: Як це було
26.02.2021 14:20 11053
Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи
26.02.2021 14:17 7482
Блоги
У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка
У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:10 343
Син Суркіса став героєм Динамо U-15 – відбив два пенальті та подарував путівку у фінал
Син Суркіса став героєм Динамо U-15 – відбив два пенальті та подарував путівку у фінал Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:50 609
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:04 568
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:09 953 1
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
Вчора 21:42 1585
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів Андрій Твердохліб
26.02.2021 14:51 926
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи Андрій Твердохліб
26.02.2021 14:34 1707
Зіркова українська спортсменка показала, як треба займатися спортом щодня
Зіркова українська спортсменка показала, як треба займатися спортом щодня Андрій Твердохліб
26.02.2021 14:29 1031
Російське видання жорстко потролило вітчизняні клуби за ганебний виступ у єврокубках
Російське видання жорстко потролило вітчизняні клуби за ганебний виступ у єврокубках Андрій Твердохліб
26.02.2021 14:01 2355
Тільки Господь дає перемогу. Усик тренується під Олімпіаду-80
Тільки Господь дає перемогу. Усик тренується під Олімпіаду-80 Valeriy Ruchka
25.02.2021 17:39 980
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:41 Футбол Шальке звільнив головного тренера Гросса і спортивного директора 60
13:28 Бокс Альвареса позбавили титулу фрайнчайзінгового чемпіона WBC 412
13:10 Блог У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка 372
13:09 Футбол Мілевський у старті Минаю на матч з Олімпіком 251
12:53 Хокей Дніпро - Крижані Вовки 4:3Б. Огляд матчу 224
12:50 Блог Син Суркіса став героєм Динамо U-15 – відбив два пенальті та подарував путівку у фінал 625
12:41 Футбол Маліновський у старті Аталанти на матч із Сампдорією 264
12:26 Футбол Лестер хоче продовжити контракт з Барнсом 316
12:10 Футбол Челсі виділить Тухелю 250 млн євро на трансфери 312
11:52 ММА Ковінгтон: Леброн ти китайська маріонетка 360
11:40 Футбол Ліверпуль - Челсі: Де дивитися матч АПЛ 555
11:26 Футбол Севілья - Барселона 0:2. Огляд матчу 706
11:10 Формула 1 Перес: Я хочу поборотися за титул у Ред Булл 510
11:08 Пряма трансляція Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 932
11:08 Пряма трансляція ФК Львів - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 1619
11:04 Блог Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії 577
10:54 Футбол Манчестер Сіті - Вулвергемптон: Де дивитися матч АПЛ 520
10:44 Кіберспорт Lviv Boars - eBC Dnipro: онлайн трансляція. LIVE 1667
10:40 Футбол Лідс - Астон Вілла 0:1. Огляд матчу 398
10:33 Кіберспорт Azov Wolves - Odessa Gaming: онлайн трансляція. LIVE 1545
10:27 Бокс Альварес проведе поєдинок проти Джо Сондерса 637
10:20 Кіберспорт Budivelnyk Gaming - Ternopil Gaming: онлайн трансляція. LIVE 1646
10:09 ММА Ган переміг Розенструйка. Результати UFC Fight Night 186 553
10:09 Блог Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів 962 1
09:53 Гандбол Мотор переміг Вардар у SEHA-лізі 677

Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 11:08 932 0
Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і луганська Зоря зіграють в центральному матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 28 лютого, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Зоря дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гра першого кола завершилася нічиєю - 2:2. Донецький клуб після 15 матчів посідає 2 місце в чемпіонаті, набравши 33 очка - на 1 менше, ніж у Динамо. Луганці йдуть третіми, маючи в активі 26 очок. У 15 турі гірники впевнено перемогли Рух (2:0), а Зоря перемогла Маріуполь (0:1). Зазначимо, Зоря виграла 5 матчів поспіль в чемпіонаті.

Нагадаємо, Шахтар пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграє проти італійської Роми.

Коментарі ()