Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і луганська Зоря зіграють в центральному матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 28 лютого, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Зоря дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гра першого кола завершилася нічиєю - 2:2. Донецький клуб після 15 матчів посідає 2 місце в чемпіонаті, набравши 33 очка - на 1 менше, ніж у Динамо. Луганці йдуть третіми, маючи в активі 26 очок. У 15 турі гірники впевнено перемогли Рух (2:0), а Зоря перемогла Маріуполь (0:1). Зазначимо, Зоря виграла 5 матчів поспіль в чемпіонаті.

Нагадаємо, Шахтар пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграє проти італійської Роми.