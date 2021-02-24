Боруссія М - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка зіграє в гостях з гладбахською Боруссією в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в середу, 24 лютого, на Арені Пушкаша в Бухаресті. Початок о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Боруссія М - Манчестер Сіті дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, Боруссія на груповій стадії грала в одній групі з донецьким Шахтарем і посіла 2 місце, пропустивши вперед лише Реал. Містяни, у свою чергу, впевнено виграли боротьбу у квартеті C.

Представники України - Шахтар і Динамо продовжують свої виступи в Лізі Європи. Гірники зіграють матч-відповідь з Маккабі, а Динамо спробує подолати бар'єр в особі бельгійського Брюгге.