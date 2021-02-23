Лаціо - Баварія: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Римський Лаціо на власному полі зіграє з мюнхенською Баварією у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у вівторок, 23 лютого, на стадіо Олімпіко. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Лаціо - Баварія у прямому етері дивіться на нашому сайті.

Мюнхенці впевнено виграли групу А, здобувши 5 перемог і одного разу зігравши внічию. Лаціо посів 2 місце в квартеті F, пропустивши вперед Боруссію із Дортмунда. В іншому матчі ігрового дня мадридський Атлетіко приймає на нейтральному полі лондонський Челсі.

Нагадаємо, на минулому тижні відбулися перші два матчі 1/8 фіналу: Барселона вдома ганебно програла ПСЖ (1:4), а Ліверпуль в гостях впевнено переміг РБ Лейпциг (0:2).