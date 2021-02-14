Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 14 турі Української Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти ковалівського Колоса. Матч відбудеться в суботу, 13 лютого, на стадіоні Колос, о 17:00, але через снігопад було перенесено на сьогодні, 14 лютого, на стадіон Динамо імені Лобановського. Початок о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Колос - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті.

У матчі 1 кола Шахтар упевнено переміг ковалівців на власному полі (3:1).

Гірники з 29 очками посідають 2 сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Динамо на 1 пункт. У Колоса - 18 очок після 13 матчів і 6 місце в чемпіонаті. Нагадаємо, Динамо в паралельній грі прийматиме Олімпік.