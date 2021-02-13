Кальярі - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 22 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновськогов 22 турі італійської Серії А зіграє в гостях із Кальярі. Матч відбудеться в неділю, 14 лютого, о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Кальярі - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 21 матчу Аталанта посідає 7 місце в чемпіонаті, маючи в активі 37 очок. Кальярі на 18-й сходинці з 15 очками. У першому колі бергамаски впевнено перемогли на власному полі (5:2). У 21 турі Аталанта не втриала перемогу в домашній грі з Торіно (3:3), а Кальярі поступився в Римі Лаціо (1:0). Востаннє Кальярі перемагав ще в 7 турі, перемігши вдома Сампдорію.