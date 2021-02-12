Маккабі Т-А - Шахтар: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє в гостях із Маккабі Тель-Авів. Матч відбудеться в четвер, 18 лютого, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Маккабі - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гірники пробилися в плей-оф Ліги Європи через Лігу чемпіонів, посівши 3 сходинку в групі B. Маккабі кваліфікувалися до плей-оф, посівши 2 місце в групі I ліги Європи. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Києві.

Нагадаємо, київське Динамо на цій стадії турніру зіграє проти Брюгге.