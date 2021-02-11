Маріуполь - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь у 14 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме Олександрію. Гру заплановано на неділю, 14 лютого, в Запоріжжі на Славутич Арені. Початок о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Маріуполь - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. У матчі 1 кола олександрійці розгромили азовців - 4:1.

Після 13 турів команди мають по 16 очок і посідають сусідні сходинки в турнірній таблиці - 8 та 9 відповідно. Лідирує в чемпіонаті Динамо, в якого 30 очок за підсумками 1 кола.