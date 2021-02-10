Маріуполь прийме Олександрію в Запоріжжі

Матч відбудеться у неділю, 14 лютого

Джерело - Чемпіон.

Матч 14 туру УПЛ Маріуполь - Олександрія відбудеться не на домашньому стадіоні азовців, а в Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Матч команди зіграють на Славутич-Арені. Відбудеться у неділю, 14 лютого. Початок о 14:00.

Нагадаємо, що ФК Маріуполь усе перше коло чемпіонату 2020/2021 провів на виїзді через реконструкцію поля на домашньому стадіоні. До початку весняної частини змагань ремонти в Маріуполі ще не завершили.

Раніше, у Маріуполі відреагували на ДТП за участю Вакули.