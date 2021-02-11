 Колос - Шахтер смотреть онлайн матч УПЛ - 14-й тур, 13.02.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

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Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 14 турі Української Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти ковалівського Колоса. Матч відбудеться в суботу, 13 лютого, на стадіоні Колос. Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Колос - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. У матчі 1 кола Шахтар упевнено переміг ковалівців на власному полі (3:1).

Гірники з 29 очками посідають 2 сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Динамо на 1 пункт. У Колоса - 18 очок після 13 матчів і 6 місце в чемпіонаті. Нагадаємо, Динамо в паралельній грі прийматиме Олімпік.

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