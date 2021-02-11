Минай - Львів: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

 Минай - ФК Львов смотреть онлайн матч УПЛ - 14-й тур, 13.02.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу
Вчора 17:23 5848 1
Магучіх з труднощами подолала кваліфікацію на чемпіонаті України
Вчора 22:57 406 1
Підгрушна вимагає покарати Еберг за неспортивну поведінку
Вчора 22:16 696
ЧС-2021. Змішана естафета: Як це було
Вчора 17:22 8085
Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку»
Вчора 16:42 9151
Луческу, Скрипник та Рябоконь претендують на звання тренера року в Україні
Вчора 16:12 1265
ЧС з біатлону в Поклюці. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 15:58 2984
Смалійчук - про Рафаїлова: Втік і втік - слава богу
Вчора 15:24 1098
Лопес крикнув "Слава Україні" і запропонував несподіваний тост
Вчора 15:14 3419
На шоу за участю Дерев'янченка організатори заробили мільйони доларів
Вчора 13:54 2242
Блоги
Пакистанський боєць помер після нокауту у благодійному бою
Пакистанський боєць помер після нокауту у благодійному бою Valeriy Ruchka
Вчора 18:38 433
За три дні до матчу. Динамо показало стадіон перед стартом УПЛ
За три дні до матчу. Динамо показало стадіон перед стартом УПЛ Valeriy Ruchka
Вчора 18:07 2180 1
Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України
Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 684
Під час матчу Australian Open знепритомнів болбой
Під час матчу Australian Open знепритомнів болбой Valeriy Ruchka
Вчора 14:47 552
Зубрилова, Семеренко, Підгрушна та Підручний. Усі золоті медалі збірної України на чемпіонатах світу
Зубрилова, Семеренко, Підгрушна та Підручний. Усі золоті медалі збірної України на чемпіонатах світу Valeriy Ruchka
Вчора 13:04 1124 1
За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира
За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира Андрій Твердохліб
09.02.2021 14:56 1567
Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше
Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше Андрій Твердохліб
09.02.2021 13:45 2415
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу Андрій Твердохліб
09.02.2021 08:44 911
Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів
Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів Valeriy Ruchka
08.02.2021 18:49 718
Нічого не виходить. Бойфренд Світоліної розплакався на пресконференції
Нічого не виходить. Бойфренд Світоліної розплакався на пресконференції Valeriy Ruchka
08.02.2021 17:24 1524
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:45 Пряма трансляція Минай - Львів: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE 194
10 Лютого 2021
23:54 Футбол Севілья обіграла Барселону у Кубку Іспанії 502
23:45 Баскетбол Київ-Баскет переміг Дніпро у Суперлізі 472
23:36 Футбол Аталанта розібралася з Наполі та вийшла у фінал Кубка Італії 719
23:24 Футбол Лестер здолав Брайтон, Шеффілд Юнайтед обіграв Бристоль Сіті у Кубку Англії 623
23:14 Біатлон Санітра: На стійці Підгрушна зробила усе, що могла 714
22:57 Легка атлетика Магучіх з труднощами подолала кваліфікацію на чемпіонаті України 406 1
22:45 Футбол Смалійчук назвав амбітну ціль президента Руху 759
22:29 Футбол Шахтар програв Манчестер Сіті боротьбу за Кайкі 834
22:16 Біатлон Підгрушна вимагає покарати Еберг за неспортивну поведінку 696
21:58 Хокей. УХЛ Донбас розгромив Маріуполь в УХЛ 892
21:39 Футбол Аталанта стежила за Коваленком протягом двох років 862
21:27 Пряма трансляція Аталанта - Наполі: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE 1096
21:22 Футбол Манчестер Сіті розібрався зі Свонсі у Кубку Англії 807
21:12 Біатлон Санітра: Було не соромно дивитися на збірну України 883
21:00 Пряма трансляція Світоліна - Гофф: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE 2509
20:59 Футбол Маліновський та Коваленко у запасі Аталанти на матч з Наполі 957
20:44 Біатлон Прима: Трохи повільно працював на вогневому рубежі 931
20:27 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Білий Барс у регулярному чемпіонаті УХЛ 1212
20:16 Футбол Дентіньйо вибув на два тижні 931
19:57 Футбол Тренер збірної Азербайджану хоче натуралізувати двох гравців Миная 1811
19:48 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Жінки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE 287
19:47 Футбол Шахтар заборгував Карпатам гроші за трансфер Бланко-Лещука - Болотніков 1403
19:31 Футбол АЕК з Чигринським та Данченко вийшов у півфінал Кубка Греції 1199
19:17 Біатлон Збірна України - третя за швидкістю у змішаній естафеті 1430

Минай - Львів: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 00:45 194 0
Минай - Львів: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Минай прийматиме ФК Львів у рамках 14 туру Української Прем'єр-ліги. Матч заплановано на суботу, 13 лютого, на стадіоні Авангард в Ужгороді. Початок о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Минай - Львів наживо дивітьсяч на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Матч 1 кола команди не зіграли через пандемію.

В обох команд лише по 2 перемоги в 12 іграх першої частини чемпіонату. Минай набрав 10 очок і посідає 11 місце. У ФК Львів на очко менше та 13 позиція. Лідирує в чемпіонаті київське Динамо, у якого - 30 очок. Кияни на 1 очко випереджають донецький Шахтар.

Коментарі ()