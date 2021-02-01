Аталанта оголосила про перехід Коваленка

Віктор Коваленко став гравцем Аталанти

Джерело - Чемпіон.

Аталанта підтвердила перехід 24-річного півзахисника Шахтаря Віктором Коваленком.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Українець отримав контракт на 4,5 роки.

Футболіст влітку міг перебратися в Аталанту на правах вільного агента, однак клуб вирішив придбати Коваленка зараз. Сума переходу становить близько 700 тис євро.

У поточному сезоні Коваленко зіграв за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця в 6 млн євро.

Раніше, Шахтар попрощався з Коваленком.