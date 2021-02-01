Аталанта оголосила про перехід Коваленка

Джерело - Чемпіон.
Аталанта підтвердила перехід 24-річного півзахисника Шахтаря Віктором Коваленком.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Українець отримав контракт на 4,5 роки.
Футболіст влітку міг перебратися в Аталанту на правах вільного агента, однак клуб вирішив придбати Коваленка зараз. Сума переходу становить близько 700 тис євро.
У поточному сезоні Коваленко зіграв за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця в 6 млн євро.
Раніше, Шахтар попрощався з Коваленком.
Viktor #Kovalenko è un nuovo giocatore dell’#Atalanta! 🔥— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2021
Benvenuto Viktor! 🖤💙
Viktor Kovalenko is a new Nerazzurri player! 🙌🏼
ласкаво просимо Віктор! 👋🏼🇺🇦
⠀#WelcomeKovalenko #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/zWf69L3N8V