Аталанта - Дженоа: онлайн-трансляція матчу 18 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 18 турі італійської Серії А приймає Дженоа. Матч відбудеться в неділю, 17 січня, о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Аталанта - Дженоа наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку.

Аталанта посідає 5 сходинку в чемпіонаті Італії. У підопічних Гасперіні - 31 очко в 16 зіграних матчах. Дженоа на 17 місці, набравши 14 очок у 17 іграх. У 17 турі Аталанта розгромила Беневенто (1:4), а Дженоа вдома здолала Болонью (2:0).

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Руслан Малановський відмовився від переходу в бельгійський гранд.