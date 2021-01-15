Українець буде боротися за місце в складі італійського клубу

Футболіст Аталанти Руслан Маліновський відмовився від переходу в Брюгге.

Про це повідомляє Voetbal 24.

Український гравець був радий інтересу з боку бельгійського клубу, в тому числі від свого колишнього тренера Філіпа Клемана, однак повертатися до Бельгії відмовився.

Маліновський бажає поборотися за місце в складі Аталанти.

У поточному сезоні Руслан провів 16 ігор за Аталанту, в яких забив один гол і виконав три гольові передачі.

Раніше, Соболь допоміг Брюгге здолати Сінт-Трейден у чемпіонаті Бельгії.