Ювентус - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 12 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 12 турі італійської Серії А зіграє в Турині проти Ювентуса. Матч відбудеться сьогодні, 16 грудня, о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Ювентус - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті.

У Ювентуса - 23 очка в 11 зіграних матчах, команда Пірло перебуває на 4 сходинці в турнірній таблиці. В Аталанти - 17 очок після 10 зіграних ігор і 9 місце в чемпіонаті.

Нагадаємо, у минулому сезоні Маліновський видав шедевральну гру проти Старої Сеньйори.