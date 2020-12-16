 Ювентус - Аталанта смотреть онлайн 12-й тур Серии А 16.12.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 12 туру Серії А. LIVE

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Ювентус - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 12 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 12 турі італійської Серії А зіграє в Турині проти Ювентуса. Матч відбудеться сьогодні, 16 грудня, о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Ювентус - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті.

У Ювентуса - 23 очка в 11 зіграних матчах, команда Пірло перебуває на 4 сходинці в турнірній таблиці. В Аталанти - 17 очок після 10 зіграних ігор і 9 місце в чемпіонаті. 

Нагадаємо, у минулому сезоні Маліновський видав шедевральну гру проти Старої Сеньйори.

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