Маліновський у стартовому складі Аталанти на матч з Ювентусом

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 грудня, Аталанта прийматиме Ювентус у рамках 12 туру італійської Серії А.
Головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні визначився зі стартовим складом команди на матч. До нього увійшов українець Руслан Маліновський.
🤜🤛 Questi gli 11 nerazzurri dal 1° minuto!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 16, 2020
👥 Nerazzurri team news here!
Presented by @Plus500#JuveAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/cEMUxJhtV6
Нагадаємо, Гомес вибачився перед гравцями Аталанти за суперечку з Гасперіні.