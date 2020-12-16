Маліновський у стартовому складі Аталанти на матч з Ювентусом

Поєдинок розпочнеться о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, Аталанта прийматиме Ювентус у рамках 12 туру італійської Серії А.

Головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні визначився зі стартовим складом команди на матч. До нього увійшов українець Руслан Маліновський.

Нагадаємо, Гомес вибачився перед гравцями Аталанти за суперечку з Гасперіні.