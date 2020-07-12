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Півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Маліновський відзначився у воротах Ювентуса в 32 турі Серії А.

Українець з'явивився на полі на 68-й хвилині за рахунку 1:1, замінивши Муріеля. А вже на 81-й хвилині півзахисник шикарним ударом правою вивів Аталанту вперед.

Гра завершилася з рахунком 2:2. За Ювентус двома голами з пенальті відзначився Роналду, а за бергамців перший гол забив Сапата.

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