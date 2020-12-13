Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зіграє із луганською Зорею в останній грі 13 туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 13 грудня, на стадіоні Ніка, о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Олександрія - Зоря в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Олександрія набрала 16 очок у 12 матчах і посідає 8 сходинку в чемпіонаті. У Зорі - 17 очок у 11 матчах і 6 місце. У 12 турі Зоря впевнено перемогла Дніпро-1, а Олександрія розписала нічию у гостьовій грі з Колосом (1:1).

Нагадаємо, гра Інгулець - Шахтар, яка мала відбутися також сьогодні, не відбудеться. Напередодні лідер чемпіонату - Динамо зіграло внічию з Колосом (2:2).