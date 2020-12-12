Динамо та Колос розписали неймовірну нічию в 13 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Динамо приймало Колос у рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився результативною нічиєю 2:2. Обидві команди догравали поєдинок вдесятьох.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
13 тур, 12 грудня
Динамо - Колос 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Селезньов(П), 1:1 - 74 Циганков(П), 2:1 - 84 Циганков, 2:2 - 87 Антюх
Динамо: Бущан, Попов, Шепелєв, Шапаренко(Лєднєв 90+5), Циганков, Миколенко, Андрієвський(Сидорчук 64), Родрігес(Гармаш 46), Сирота(Караваєв 46), Супряга(Вербич 46), Кендзьора
Запасні: Бойко, Сидорчук, Белуце, Вербич, Шабанов, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Забарний
Колос: Волинець, Ром, Петров, Максименко, Чорноморець, Мілько(Новак 76), Оріховський, Костишин(Задоя 61), Антюх, Ільїн(Морозко 81), Селезньов(Лисенко 81)
Запасні: Кучеренко, Новак, Гавриш, Зозуля, Задоя, Морозко, Мамаду, Лисенко
Жовті картки: Костишин(27), Селезньов(31), Миколенко(48), Ільїн(51), Шапаренко(62), Циганков(68), Мілько(68), Волинець(89)
Червоні картки: Шепелєв(54), Максименко(70)
Нагадаємо, Ворскла зіграла внічию з Минаєм .