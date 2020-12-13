Десна - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна в 13 турі Української Прем'єр-ліги зіграє на власному полі з Маріуполем. Матч відбудеться в неділю, 13 грудня, на стадіоні ім Гагаріна, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Десна - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У Десни після 12 турів 20 очок і 3 сходинка в турнірній таблиці. Маріуполь наразі на 9 місці з 16 очками в доробку. У 12 турі Маріуполь програв Динамо (1:2), а Десна мінімально здолала Ворсклу (1:0).

Нагадаємо, напередодні лідер чемпіонату УПЛ - Динамо, у скандальній грі, зіграло внічию з Колосом (1:1). Зазначимо, матч Інгулець - Шахтар, який мав відбутися сьогодні перенесено на невизначений термін.