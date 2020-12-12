 Динамо - Колос: смотреть онлайн матч УПЛ 13-й тур 12.12.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу
Сьогодні 13:57 613
Фійон-Має виграв гонку переслідування. Українці поза ТОП-40
Сьогодні 16:24 59
Ферстаппен сенсаційно здобув поул на Гран-прі Абу-Дабі
Сьогодні 16:13 68
Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:08 997
Ворскла зіграла внічию з Минаєм у 13 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 318
Де Пена пропустить матч проти Колоса
Сьогодні 13:11 1116
Джошуа проти Пулєва: британець має покарати болгарина на шляху мрії
Сьогодні 12:34 360
Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:00 2008
Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики
Сьогодні 10:31 1691
Динамо прийме Колос, Ворскла зіграє з Минаєм: Де дивитися матчі УПЛ
Сьогодні 08:55 2545
Блоги
Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша
Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 607
Джошуа та Пулєв влаштували штовханину під час дуелі поглядів
Джошуа та Пулєв влаштували штовханину під час дуелі поглядів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:08 387
Дворазова чемпіонка світу знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Дворазова чемпіонка світу знялася у відвертій фотосесії для Playboy Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:34 1814
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко Андрій Твердохліб
Вчора 21:05 807
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт Андрій Твердохліб
Вчора 19:43 19449
Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram
Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 18:05 632
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення Андрій Твердохліб
Вчора 14:44 651
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 14:33 548
Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців
Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців Андрій Твердохліб
Вчора 13:31 988
Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram
Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 13:06 561
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Вчора 12:25 38841
Захисник Зорі не зміг врятувати команду і переправив м'яч у власні ворота
Захисник Зорі не зміг врятувати команду і переправив м'яч у власні ворота Valeriy Ruchka
10.12.2020 23:42 574
Відео дня. Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером
Відео дня. Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером Valeriy Ruchka
10.12.2020 19:21 1486
Легендарний захисник Динамо офіційно завершив кар'єру
Легендарний захисник Динамо офіційно завершив кар'єру Valeriy Ruchka
10.12.2020 19:14 7872 1
Дорогі невдахи. Збірна найдорожчих гравців, які вилетіли з Ліги чемпіонів
Дорогі невдахи. Збірна найдорожчих гравців, які вилетіли з Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
10.12.2020 16:36 1427
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:24 Біатлон Фійон-Має виграв гонку переслідування. Українці поза ТОП-40 59
16:13 Формула 1 Ферстаппен сенсаційно здобув поул на Гран-прі Абу-Дабі 68
16:08 Пряма трансляція Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE 997
16:00 Пряма трансляція Чоловіча гонка переслідування 12,5 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE 459
15:56 Футбол Ворскла зіграла внічию з Минаєм у 13 турі УПЛ 318
15:42 Хокей. УХЛ Маріуполь в овертаймі вирвав перемогу у Білого Барса 412
15:31 Біатлон Підгрушна: Хотілося вищу позицію, ніж сьоме місце 439
15:11 Футбол Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А 793
14:58 Футбол В АПЛ можуть повернути п’ять замін 517
14:55 Блог ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Аліна Ягупова 230
14:45 Футбол Лаштувка: Не думаю, що Пятов програв конкуренцію Трубіну 658
14:32 Блог Стіна! Лунін паказав свої сейви на тренуванні Реала 329
14:29 Бокс Альварес: Лопес без шансів переміг Ломаченка 1616
14:18 Пряма трансляція Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE 256
14:15 Футбол Двоє гравців Динамо достроково відправились у відпустку 1072
13:57 Біатлон Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу 613
13:41 Хокей Крижані Вовки - Дніпро: пряма трансляція матчу УХЛ 1188
13:40 Футбол Ворскла - Минай: Стартові склади команд 951
13:26 Футбол Брюгге хоче позбутися ексфорварда Зорі 1132
13:17 Пряма трансляція Ворскла - Минай: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE 1046
13:11 Футбол Де Пена пропустить матч проти Колоса 1116
12:58 Футбол Вальядолід - Осасуна 3:2. Огляд матчу 1035
12:45 Біатлон Підручний виділив причини провалу на Кубку світу 1197
12:45 Блог Фінти на замерзлій вулиці: як хокеїсти зустріли ожеледь в Києві 206
12:35 Пряма трансляція Жіноча естафета 4х6 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE 1380

Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 16:08 997 0
Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 13 турі Української Прем'єр-ліги на НСК Олімпійському прийматиме ковалівський Колос. Матч відбудеться в суботу, 12 грудня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Колос наживо дивіться на нашому сайті.

Кияни пічсля 12 турів очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи 29 очок у доробку. Колос розташувався на 7 сходинці з 17 очками. У 12 турі Динамо мінімально перемогло Маріуполь (1:2), а Колос зіграв унічию з Олександрією (1:1). Головний конкурент Динамо в чемпіонаті України - Шахтар матч 13 туру зіграє в неділю, 13 грудня, проти Інгульця.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів і пробилося в 1/16 Ліги Європи.

Коментарі ()