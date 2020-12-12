Ворскла - Минай: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла на власному полі в 13 турі Української Прем'єр-ліги зіграє проти Миная. Матч відбудеться в суботу, 12 грудня, о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Ворскла - Минай наживо дивіться на нашому сайті.

Полтавці після 12 турів посідають 4 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, здобувши 19 очок. У Миная - 9 очок у доробку та 11 місце в чемпіонаті. Зазначимо, що у клубу із Закарпаття гра в запасі. У 12 турі Ворскла програла Десні (1:0), а Минай зазнав нищівної поразки від Шахтаря (5:1).

Нагадаємо, в стартовому матчі 13 туру Олімпік і Львів у Києві не виявили переможця (1:1).