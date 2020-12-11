Олімпік зіграв внічию зі Львовом у 13 турі УПЛ

Донецька команда піднялася на 5-е місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру УПЛ донецький Олімпік зустрічався зі Львовом.

Перший тайм пройшов без забитих голів з певною перевагою донецької команди. А на старті другої половини зустрічі гості живіше заграли і Юрій Кравчук після подачі кутового відкрив рахунок. Через 20 хвилин Романовський зрівняв рахунок.

Нагадаємо, що у звітному матчі Олімпік не зміг допомогти найкращий бомбардир УПЛ Захеді Шахаб, який захворів на коронавірус.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 11 грудня

Олімпік - Львів 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Кравчук Ю., 1:1 - 76 Романовський

Олімпік: Халімі Бетім, Іссіар Драме, Даніель Романовський (Різван Аблітаров 90), Фабрісіо Альваренга (Максім Тейшейра 58), Андрій Кравчук, Беніто, Ібрагім Каргбо, Євген Пасіч, Орест Лебеденко, Ігор Снурніцин, Сергій Політило

ФК Львів: Орест Костик, Назарій Нич, Донатас Казлаускас, Олександр Романчук (Ігор Кошман 87), Енес Махмутовіч, Володимир Якимець, Фране Чірьяк (Міхкель Айнсалу 75), Артур Ременяк (Єгор Клименчук 72), Ернест Антві, Юрій Кравчук, Рафаель Сабіно

Попередження: Фабрісіо Альваренга 28 - Рафаель Сабіно 35, Єгор Клименчук 79.