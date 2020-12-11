 Олімпік зіграв внічию зі Львовом у 13 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олімпік зіграв внічию зі Львовом у 13 турі УПЛ
Сьогодні 20:51 341
Лідс - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 12 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 21:40 1007
Жіноча естафета 4х6 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:24 192
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко
Сьогодні 21:05 228
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт
Сьогодні 19:43 3452
Неймар випередив Трубіна у голосуванні за найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Сьогодні 17:55 720
Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:00 633
Прима потрапив до ТОП-30 спринту на третьому етапі Кубку світу
Сьогодні 16:39 800
Джима та Блашко у ТОП-25 спринту Кубка світу у Гохфільцені
Сьогодні 13:46 4371
Стало відомо, коли у Усика закінчується контракт з К2
Сьогодні 12:59 3760
Блоги
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:05 226
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:43 3446
Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram
Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:05 444
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:44 525
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:33 457
Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців
Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:31 833
Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram
Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:06 487
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:25 36550
Захисник Зорі не зміг врятувати команду і переправив м'яч у власні ворота
Захисник Зорі не зміг врятувати команду і переправив м'яч у власні ворота Valeriy Ruchka
Вчора 23:42 525
Відео дня. Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером
Відео дня. Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером Valeriy Ruchka
Вчора 19:21 1346
Легендарний захисник Динамо офіційно завершив кар'єру
Легендарний захисник Динамо офіційно завершив кар'єру Valeriy Ruchka
Вчора 19:14 7713 1
Дорогі невдахи. Збірна найдорожчих гравців, які вилетіли з Ліги чемпіонів
Дорогі невдахи. Збірна найдорожчих гравців, які вилетіли з Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 16:36 1135
Митрофанов провів відкрите тренування перед титульним поєдинком
Митрофанов провів відкрите тренування перед титульним поєдинком Valeriy Ruchka
Вчора 13:54 401
Гравці Боруссії додивлялися матч Шахтаря прямо на полі. Реакцію футболістів треба бачити!
Гравці Боруссії додивлялися матч Шахтаря прямо на полі. Реакцію футболістів треба бачити! Valeriy Ruchka
Вчора 11:57 1676
Герой матчу. Трубін здійснив божевільний сейв після удару Лукаку
Герой матчу. Трубін здійснив божевільний сейв після удару Лукаку Valeriy Ruchka
Вчора 10:16 2150
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:25 Футбол Коваленко: Шахтар кайфує від матчів з лідерами у Лізі чемпіонів 31
22:10 Футбол Названо трьох претендентів на премію FIFA 150
21:55 Баскетбол Київ-Баскет знищив Миколаїв. Результати матчів Суперліги 227
21:40 Пряма трансляція Лідс - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 12 туру АПЛ. LIVE 1007
21:40 Футбол Олімпік - Львів 1:1. Огляд матчу 353
21:24 Пряма трансляція Жіноча естафета 4х6 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE 192
21:24 Футбол Ярмоленко не потрапив до заявки Вест Гема на матч з Лідсом 490
21:08 Футбол Кремінь звільнив Головка 661
21:05 Блог ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко 228
20:51 Футбол Олімпік зіграв внічию зі Львовом у 13 турі УПЛ 341
20:39 Бокс Альварес: ​​Лопес без шансів переміг Ломаченка 1391
20:25 Футбол Сабо: Ротації у Динамо не буде 1255 3
20:10 Біатлон Підручний прокоментував провальний виступ у спринті 826
19:55 Футбол Найкращий бомбардир УПЛ захворів на коронавірус 1079
19:43 Блог Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт 3452
19:40 Бокс Ф'юрі зробив прогноз на бій Джошуа - Пулєв 1610
19:25 Футбол Боатенг запропонував Мессі перейти до Наполі 1024
19:10 Футбол Білоруська федерація футболу намагається покарати Шкурина, який вимагає відставки Лукашенка 1107
18:55 Біатлон Став відомий склад збірної України на жіночу естафету третього етапу Кубку світу 1511
18:52 Пряма трансляція Олімпік - Львів: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE 568
18:40 Футбол Інтер визначився з майбутнім Конте 1740
18:26 Футбол Шахаб не потрапив до заявки Олімпіка на матч зі Львовом 1308
18:10 Бокс Богачук залишився у ТОП-10 рейтингу IBF 1730
18:05 Блог Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram 444
17:55 Футбол Неймар випередив Трубіна у голосуванні за найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів 720

Олімпік зіграв внічию зі Львовом у 13 турі УПЛ

Сьогодні 20:51 341 0
Донецька команда піднялася на 5-е місце у турнірній таблиці
Олімпік зіграв внічию зі Львовом у 13 турі УПЛ
#Олімпік, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру УПЛ донецький Олімпік зустрічався зі Львовом.

Перший тайм пройшов без забитих голів з певною перевагою донецької команди. А на старті другої половини зустрічі гості живіше заграли і Юрій Кравчук після подачі кутового відкрив рахунок. Через 20 хвилин Романовський зрівняв рахунок. 

Нагадаємо, що у звітному матчі Олімпік не зміг допомогти найкращий бомбардир УПЛ Захеді Шахаб, який захворів на коронавірус.

Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 11 грудня

Олімпік - Львів 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Кравчук Ю., 1:1 - 76 Романовський

Олімпік: Халімі Бетім, Іссіар Драме, Даніель Романовський (Різван Аблітаров 90), Фабрісіо Альваренга (Максім Тейшейра 58), Андрій Кравчук, Беніто, Ібрагім Каргбо, Євген Пасіч, Орест Лебеденко, Ігор Снурніцин, Сергій Політило

ФК Львів: Орест Костик, Назарій Нич, Донатас Казлаускас, Олександр Романчук (Ігор Кошман 87), Енес Махмутовіч, Володимир Якимець, Фране Чірьяк (Міхкель Айнсалу 75), Артур Ременяк (Єгор Клименчук 72), Ернест Антві, Юрій Кравчук, Рафаель Сабіно

Попередження: Фабрісіо Альваренга 28 - Рафаель Сабіно 35, Єгор Клименчук 79.

Коментарі ()