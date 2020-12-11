Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 13 турі Української Прем'єр-ліги на НСК Олімпійському прийматиме ковалівський Колос. Матч відбудеться в суботу, 12 грудня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Колос наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Кияни пічсля 12 турів очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи 29 очок у доробку. Колос розташувався на 7 сходинці з 17 очками. У 12 турі Динамо мінімально перемогло Маріуполь (1:2), а Колос зіграв унічию з Олександрією (1:1). Головний конкурент Динамо в чемпіонаті України - Шахтар матч 13 туру зіграє в неділю, 13 грудня, проти Інгульця.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів і пробилося в 1/16 Ліги Європи.