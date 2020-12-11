 Ворскла - Минай: смотреть онлайн матч УПЛ 13-й тур 12.12.2020 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла - Минай: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

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Ворскла - Минай: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла на власному полі в 13 турі Української Прем'єр-ліги зіграє проти Миная. Матч відбудеться в суботу, 12 грудня, о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Ворскла - Минай наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Полтавці після 12 турів посідають 4 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, здобувши 19 очок. У Миная - 9 очок у доробку та 11 місце в чемпіонаті. Зазначимо, що у клубу із Закарпаття гра в запасі. У 12 турі Ворскла програла Десні (1:0), а Минай зазнав нищівної поразки від Шахтаря (5:1).

Нагадаємо, в стартовому матчі 13 туру Олімпік і Львів у Києві не виявили переможця (1:1).

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