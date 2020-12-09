Брага - Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря в 6 турі Ліги Європи-2020/21 зіграє у виїзному матчі проти португальської Браги. Матч відбудеться в четвер, 10 грудня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 2 і Воля Футбол 1 в медасервісі Мегого. Також онлайн матч Брага - Зоря дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Незважаючи на 2 перемоги поспіль у попередніх матчах, Зоря втратила будь-які шанси на вихід у плей-оф турніру. У луганців - 6 очок у 5 матчах і 3 місце в групі G. Брага разом із Лестером забезпечила собі місце в 1/16 фіналу ЛЄ - у обох команд по 10 набраних очок. На 4 сходинці перебуває грецький АЕК із 3 очками в доробку.

Нагадаємо, київське Динамо в 6 турі Ліги чемпіонів перемогло Ференцварош і пробилося у плей-оф Ліги Європи.