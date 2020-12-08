Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з угорським Ференцварошем на НСК Олімпійському в 6 турі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у вівторок, 8 грудня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол 1. Також онлайн матч Динамо - Ференцварош наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В обох команд перед останнім туром по 1 очку, тому саме в столиці України визначиться команда, яка посяде 3 сходинку в групі G і зможе продовжити навесні боротьбу в Лізі Європи. Підопічних Луческу влаштує навіть нічия, але з рахунком не більше ніж 2:2 (саме такий результат було зафіксовано в першій грі цих команд у Будапешті - Чемпіон). Рахунок 3:3 і більше на користь підопічних Реброва. У 5 турі Динамо зазнало нищівної поразки в Турині від Ювентуса (3:0), а Ференцварош з таким же рахунком програв удома Барселоні.

В іншому матчі квартету зіграють Барселона та Ювентус, які визначать переможця групи.

Нагадаємо, донецький Шахтар в 6 турі зіграє в Мілані з Інтером за вихід в плей-оф турніру.