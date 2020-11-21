Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Доецький Шахтар в 10 турі Української прем'єр-ліги прийматиме Олександрію.

Матч відбудеться в суботу, 21 листопада, на НСК Олімпійському, о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Шахтар - Олександрія в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після перемоги в 9 турі над Динамо (0:3), гірники впртиул наблизилися до киян в турнірній таблиці. У підопічних Каштру - 19 очок. У Динамо - 20. В Олександрії 13 очок і 7 сходинка. У минулому турі підопічні Шарана мінімально перемогли Львів (1:0).