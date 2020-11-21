 Шахтер - Александрия смотреть онлайн матч УПЛ 10-й тур 21.11.2020 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У Швейцарії остерігаються технічної поразки у матчі з Україною
Вчора 17:18 3822
Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 00:06 417
Суркіс: Динамо не просило перенести матч з Інгульцем
Вчора 23:20 604
Раптово помер 27-річний український легкоатлет
Вчора 22:10 498
Інгулець - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE
Вчора 21:24 735
Рух не дотиснув Маріуполь у 10 турі УПЛ
Вчора 20:53 504
Левандовський – гравець жовтня у Бундеслізі
Вчора 19:57 1024
Гвардіола відреагував на трансфер Мессі
Вчора 17:59 2521
УЄФА може визначити долю матчу Швейцарія – Україна 23 листопада
Вчора 16:59 2631
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона
Вчора 16:15 21873 5
Блоги
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона Андрій Твердохліб
Вчора 16:15 21872 5
До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio
До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio Valeriy Ruchka
Вчора 16:04 13398
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 15:10 4033
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 723
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна Valeriy Ruchka
19.11.2020 20:38 564
Рейтинг букмекерских контор для ставок на спорт в Украине
Рейтинг букмекерских контор для ставок на спорт в Украине Дима Копий
19.11.2020 11:12 326
Нокаут за 11 секунд. Три роки тому встановили світовий рекорд в боксі
Нокаут за 11 секунд. Три роки тому встановили світовий рекорд в боксі Valeriy Ruchka
18.11.2020 16:04 7418
Що не так із новим чемпіоном! Український блогер проїхався по найсильнішій людині планети
Що не так із новим чемпіоном! Український блогер проїхався по найсильнішій людині планети Valeriy Ruchka
18.11.2020 14:30 1460 1
Донбас порожняк нє гоніт: телеканалам Футбол - 12 років
Донбас порожняк нє гоніт: телеканалам Футбол - 12 років Valeriy Ruchka
18.11.2020 13:46 1814 1
Вбивця легенд. Український боксер зустрівся з кривдником Ломаченка
Вбивця легенд. Український боксер зустрівся з кривдником Ломаченка Valeriy Ruchka
18.11.2020 13:41 12244
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 57
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 57 Valeriy Ruchka
18.11.2020 12:31 1578
Серіал про шахи, який вразив світ: 7 цікавих фактів про Хід королеви
Серіал про шахи, який вразив світ: 7 цікавих фактів про Хід королеви Valeriy Ruchka
18.11.2020 10:26 618
Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно
Майк Тайсон показав фантастичне тіло, від якого стає моторошно Андрій Твердохліб
17.11.2020 21:54 13823
Скрєпи дня. Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу
Скрєпи дня. Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу Андрій Твердохліб
17.11.2020 20:05 3113
Відео дня. Євген Красніков продемонстрував фантастичну техніку володіння м'ячем
Відео дня. Євген Красніков продемонстрував фантастичну техніку володіння м'ячем Андрій Твердохліб
17.11.2020 19:02 2267
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:24 Пряма трансляція Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 9 туру АПЛ. LIVE 102
00:13 Пряма трансляція Спеція - Аталанта: онлайн-трансляція 8 туру Серії А. LIVE 175
00:06 Пряма трансляція Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 417
20 Листопада 2020
23:55 Футбол Монако у неймовірному матчі обіграло ПСЖ у Лізі 1 394
23:49 Футбол Осасуна зіграла внічию з Уескою у 10 турі Ла-Ліги 368
23:45 Футбол Коноплянка назвав терміни свого відновлення 437
23:37 Хокей. УХЛ Сокіл - Краматорськ 5:2. Огляд матчу 551
23:20 Футбол Суркіс: Динамо не просило перенести матч з Інгульцем 604
23:01 Футбол Рух підсилився ізраїльським нападником 651
22:47 Футбол Рух – Маріуполь 0:0. Огляд матчу 618
22:29 Гандбол Галичанка з перемоги стартувала у єврокубках 723
22:10 Легка атлетика Раптово помер 27-річний український легкоатлет 498
21:52 Футбол Бордо обіграло Ренн у 11 турі Ліги 1 899
21:43 Баскетбол Будівельник переміг Запоріжжя у Суперлізі 797
21:25 Футбол Кривцов: Хочемо, щоб гру зі Швейцарією перенесли на березень 972
21:24 Пряма трансляція Інгулець - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 735
21:15 Хокей. УХЛ Сокіл обіграв Краматорськ в УХЛ 1215
20:53 Футбол Рух не дотиснув Маріуполь у 10 турі УПЛ 504
20:40 Футбол Федецький закликав не критикувати Тимощука 1898
20:25 Футбол Металіст 1925 - Кремінь 0:1. Огляд матчу 1167
20:13 Санний спорт Гераскевич став 12 на етапі Кубка світу зі скелетону 1263
20:08 Беттінг Огляд Фан Спорт: особливості БК, бонуси та рецензія 1128
19:57 Футбол Левандовський – гравець жовтня у Бундеслізі 1024
19:46 Футбол Сульшер: Погба дуже важливий для Манчестер Юнайтед 1300
19:41 Беттінг Огляд Parimatch: характеристика букмекера 1249

Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 00:06 417 0
Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Доецький Шахтар в 10 турі Української прем'єр-ліги прийматиме Олександрію.

Матч відбудеться в суботу, 21 листопада, на НСК Олімпійському, о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Шахтар - Олександрія в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після перемоги в 9 турі над Динамо (0:3), гірники впртиул наблизилися до киян в турнірній таблиці. У підопічних Каштру - 19 очок. У Динамо - 20. В Олександрії 13 очок і 7 сходинка. У минулому турі підопічні Шарана мінімально перемогли Львів (1:0).

Коментарі ()