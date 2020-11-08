 Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ
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Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ

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Перша поразка Динамо у поточному чемпіонаті України
Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ
#Шахтар, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі Української Прем'єр-ліги Динамо вдома поступилося Шахтарю.

Матч завершився переконливою перемогою донецького клубу з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі був відкритий після помилки Нещерета, який помилився на виході, не діставши до подачі Тете, а Мораес пробив у пусті ворота киян.

У другій половині гри рахунок подвоїв Маркос Антоніо, після удару Степаненка м'яч зрикошетив від п'яти бразильця й полетів точнісінько під ліву стійку Динамо. Рахунок непристойним зробив Алан Патрік, який потужно пробив у дев'ятку із-за меж штрафного майданчика.

Відзначимо, що Динамо догравало матч у меншості, наприкінці першого тайму червону картку отримав Сидорчук за грубий підкат проти Корнієнка.

Чемпіонат України – УПЛ
9 тур, 08 листопада

Динамо – Шахтар 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Мораес, 0:2 – 66 Антоніо, 0:3 – 73 Алан Патрік

Нагадаємо, Зоря зіграла внічию з Інгульцем у 8 турі УПЛ.

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