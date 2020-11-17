 Швейцария - Украина смотреть онлайн матч 17.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Швейцарія - Україна: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Вчора 15:00 2075
Непереможений українець кинув виклик Кроуфорду
Сьогодні 12:57 613
Збірній України можуть зарахувати технічну поразку або перенести матч
Сьогодні 12:39 1756
Маліновський захворів на коронавірус і не зіграє проти Швейцарії
Сьогодні 12:24 1339
Швейцарія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй. LIVE
Сьогодні 10:27 1450
Динамо не дотрималося медичного протокола, повернувши гравців літаком бізнес-класу
Сьогодні 08:24 1317
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні
Вчора 21:00 4499
Помер відомий український тренер
Вчора 18:19 8238 3
Луческу відреагував на відхід з Динамо
Вчора 16:59 9564
Форвард Шальке хоче грати за збірну України
Вчора 16:46 4735
Блоги
Український боксер запросив на каву Меланію Трамп
Український боксер запросив на каву Меланію Трамп Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:04 318
24 роки тому брати Клички дебютували у професійному боксі
24 роки тому брати Клички дебютували у професійному боксі Valeriy Ruchka
Вчора 16:45 1164 2
Колишня подруга Гіггза з'явилася на публіці із синцем на обличчі
Колишня подруга Гіггза з'явилася на публіці із синцем на обличчі Valeriy Ruchka
Вчора 16:35 1196
Перша Олімпійська чемпіонка. Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Перша Олімпійська чемпіонка. Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Valeriy Ruchka
Вчора 11:15 2015
Фантастичний гол в Першій Лізі. Гравець Чорноморця вразив ворота гарматним ударом
Фантастичний гол в Першій Лізі. Гравець Чорноморця вразив ворота гарматним ударом Valeriy Ruchka
Вчора 11:08 1799
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:15 Хокей Латвія заборонила в'їзд голові Федерації хокею Білорусі, який підозрюється у вбивстві 23
13:04 Блог Український боксер запросив на каву Меланію Трамп 644
12:57 Бокс Непереможений українець кинув виклик Кроуфорду 613
12:39 Футбол Збірній України можуть зарахувати технічну поразку або перенести матч 1756
12:24 Футбол Маліновський захворів на коронавірус і не зіграє проти Швейцарії 1339
12:09 Баскетбол Всі гравці команди Суперліги захворіли на коронавірус 876
11:51 Біатлон Український біатлоніст вилікувався від коронавірусу 686
11:33 Баскетбол ФБУ створила робочу групу по справі Кобця 622
11:15 Бокс Белью: Усик - грізна сила 708
10:56 Футбол Шевченко назвав заявку збірної України на матч зі Швейцарією 8568 4
10:43 Футбол Швейцарія - Україна: відео голів і огляд матчу 684
10:41 Футбол Мілан зацікавився хавбеком Ліверпуля 791
10:27 Пряма трансляція Швейцарія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй. LIVE 1450
10:25 Бокс Гірн: Смішно, коли люди порівнюють резюме Джошуа і Ф'юрі 2010
10:10 Баскетбол Визначено символічну п’ятірку та MVP шостого ігрового тижня Суперліги 746
09:55 Футбол Ювентус та Манчестер Юнайтед зацікавилися талантом Аякса 961
09:40 Баскетбол Збірна Австрії викликала 19 гравців на матч проти України 1211
09:25 Бокс Лопес: Ломаченко взагалі не має бути у рейтингу The Ring 2962
09:10 Футбол ВПК Агро - Агробізнес 2:3. Огляд матчу 1032
08:55 Баскетбол Основний конкурент Михайлюка залишив Детройт 1089
08:39 Бокс Сіренко: Боксерська пенсія розпочинається дуже рано 1602
08:24 Футбол Динамо не дотрималося медичного протокола, повернувши гравців літаком бізнес-класу 1317
08:08 Футбол Соболь: Коронавірус став для мене шоком 1991
07:23 Футбол Дентіньйо незабаром може залишити Шахтар 1957
06:17 Футбол Циганик: Шевченко вважає, що Україна може конкурувати з ТОП-збірними 2156

Швейцарія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй. LIVE

Сьогодні 10:27 1450 0
Швейцарія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 6 турі Ліги націй зіграє на виїзді проти збірної Швейцарії.

Матч відбудеться у вівторок, 17 листопада, на Свісспорарені в Люцерні. Початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 і Україна в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Швейцарія - Україна дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 5-й ігровий день збірна України поступилася німцям (3:1), а Швейцарія зіграла внічию з іспанцями (1:1). Зазначимо, захисник червоної фурії Серхіо Рамос не реалізував 2 пенальті.

Після 5 турів у підопічних Шевченка 6 очок. У швейцарців - 5. Таким чином, збірну України, для збереження місця в дивізіоні А Ліги націй, влаштовує нічия. Також синьо-жовтих влаштує поразка в 1 м'яч із рахунком 3:2 і більше.

Коментарі ()