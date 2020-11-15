 Рекордсмен Рамос не реалізував 2 пенальті в матчі зі Швейцарією! ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Рамос встановив історичний рекорд, не забив 2 пенальті, чим ускладнив життя збірній України

Сьогодні 00:11 687 0
Рамос встановив історичний рекорд, не забив 2 пенальті, чим ускладнив життя збірній України

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос, який у цій грі став рекордсменом серед європейських футболістів, не реалізував 2 пенальті в грі проти Швейцарії.

Іспанія лише на останніх хвилинах вирвала нічию (1:1). Забий Рамос бодай один удар з "точки", гра Швейцарія - Україна не мала б ніякого турнірного значення. Нагадаємо, підопічні Шевченка поступилися Німеччині (3:1). Доля 3-го місця в групі, а разом з ним і прописки в дивізіоні А, вирішиться в останньому турі. А збірні Німеччини та Іспанії в очній дуелі визначать переможця групи та півфіналіста турніру.

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