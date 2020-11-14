Тімо Вернер оформив дубь

Джерело - Чемпіон.

Збірна Німеччини здобула впевнену перемогу над національною командою України в рамках групового етапу Ліги націй.

Зусиллями Романа Яремчука наша команда зуміла забити швидкий гол, але протягом двадцяти хвилин німці не те що відновили паритет, а й вийшли вперед.

Крапку в матчі поставив Тімо Вернер, оформивши дубль на 64 хвилині зустрічі.

Ліга Націй

Ліга A Група 4

5 тур, 14 листопада

Німеччина - Україна 3:1 (2:1)



Голи: 0:1 - 12 Яремчук, 1:1 - 23 Сане, 2:1 - 33 Вернер, 3:1 - 64 Вернер

Збірна України: Пятов, Соболь, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко(Харатін 86), Степаненко(Макаренко 69), Маліновський, Зубков(Михайліченко 74), Яремчук(Мораес 75), Марлос.

Запасні: Паньків, Кривцов, Чеберко, Мораес, Харатін, Макаренко, Бондар, Михайліченко, Лунін

Збірна Німеччини: Ноєр, Кох, Рюдігер, Зюле, Макс, Горетцка, Гюндоган, Гінтер, Сане(Вальдшмідт 86), Вернер(Брандт 76), Гнабрі.

Запасні: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амірі, Брандт, Вальдшмідт, Хенріхс, Штарк, Дауд

Жовті картки: Рудігер(29), Маліновський(44)

Нагадаємо, Рамос встановив рекорд Європи за кількістю матчів за збірну.