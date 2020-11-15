Швейцарія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 6 турі Ліги націй зіграє на виїзді проти збірної Швейцарії.

Матч відбудеться у вівторок, 17 листопада, на Свісспорарені в Люцерні. Початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 і Україна в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Швейцарія - Україна дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 5-й ігровий день збірна України поступилася німцям (3:1), а Швейцарія зіграла внічию з іспанцями (1:1). Зазначимо, захисник червоної фурії Серхіо Рамос не реалізував 2 пенальті.

Після 5 турів у підопічних Шевченка 6 очок. У швейцарців - 5. Таким чином, збірну України, для збереження місця в дивізіоні А Ліги націй, влаштовує нічия. Також синьо-жовтих влаштує поразка в 1 м'яч із рахунком 3:2 і більше.