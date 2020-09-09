Ломаченко - Лопес: де дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (14-1, 10 KO) зустрінеться в об'єднавчому бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (61,2 кг) з американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 KO).

Бій заплановано в ніч з 17 на 18 жовтня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). Орієнтовний час поєдинку 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція на території України відбудеться в медіасервісі Megogo. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію бою.

Ломаченко володіє поясами за версями WBA (Super), WBO, WBC. Лопес володіє поясом IBF.

Нагадаємо, український боксер в останньому поєдинку переміг за рішенням суддів британця Люка Кемпбелла. Американець наприкінці 2019 року знищив ганійця Річарда Коммі.