Ломаченко - Лопес: анонс і прогноз на чемпіонський бій

Джерело - Чемпіон.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу 18 жовтня 2020 року, 05:00 Василь Ломаченко - Теофімо Лопес MGM Grand, Лас-Вегас (США) Betwinner: 1,25 - 18 - 4,62

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Василь Ломаченко битиметься з Теофімо Лопесом в суботу 17 жовтня 2020 року на Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку.

Поєдинок відбуватиметься протягом 12 раундів в легкій вазі, що означає обмеження ваги 61,2 кг.

Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Ломаченко проведе свій четвертий захист чемпіона Ring в легкій вазі. Він виграв цей пояс у Хорхе Лінареса в травні 2018 року. Він утримував пояс 2 роки 4 місяці і 3 дні.

Він також вперше захищатиме титул чемпіона WBC Franchise в легкій вазі. Він утримував цей пояс в цілому 328 днів (10 місяців і 23 дні).

Також на кону буде його третій захист чемпіону світу за версією WBO в легкій вазі. Він виграв цей пояс у Хосе Педраси в грудні 2018 року. Він є чемпіоном за цією версією протягом 1 року 9 місяців і 7 днів.

Нарешті, він проведе свій 4-ий захист чемпіону світу WBA. Він виграв цей пояс у Хорхе Лінареса в травні 2018 року. Він був чемпіоном WBA 2 роки 4 місяці і 3 дні.

Лопес вперше захищатиме свій чемпіонський титул за версією IBF в легкій вазі. Він виграв цей пояс у Річарда Коммі в грудні 2019 року. Він утримав цей пояс 9 місяців і 1 день.

Статистика

Василь Ломаченко виходить на ринг з рекордом в 14 перемог і 1 поразка, 10 з яких припадає на нокаут.

Теофімо Лопес вийде на ринг з бездоганним рекордом в 15 перемог, 12 з яких - нокаутом.

Статистика показує, що Лопес має невелику перевагу над Ломаченком: 80% нокаутів проти 71% Ломаченка.

Василь Ломаченко на 9 років старше, йому 32 роки.

Лопес має перевагу в зрості на 3 см над Ломаченком. Це також дає перевагу в радіусі удару на 4 см.

Василь Ломаченко бореться зі стійки шульги, а Теофімо Лопес - ортодоксальний боєць.

Ломаченко - більш досвідчений професійний боєць, у нього було така ж кількість боїв, хоча він дебютував в 2013 році, на 3 роки раніше, ніж Лопес, перший професійний бій якого відбувся в 2016 році. Він провів на 71 професійний раунд більше, 131 проти 60 Лопеса.

Теофімо Лопес зараз займає перше місце в рейтингу RING у ваговій категорії 61,2 кг.

Форма

Ломаченко виграв 5 своїх останніх боїв, достроково закінчив 3 з них і двічі пройшов всю дистанцію.

У своєму останньому бою він переміг Люка Кемпбелла 31 серпня 2019 року одноголосним рішенням суддів у боях за звання чемпіона WBA Super World Lightweight, WBC World Lightweight, WBO World Lightweight і The Ring Lightweight на O2 Arena, Лондон, Великобританія.

До цього він переміг Ентоні Кролла 12 квітня 2019 року нокаутом у 4-му раунді на Staples Center, Лос-Анджелес, США.

Вступаючи в цей поєдинок, він переміг Хосе Педрасу 8 грудня 2018 року одноголосним рішенням суддів на Медісон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк.

Лопес залишається непереможеним як професіонал, нокаутувавши 4 з останніх 5 опонентів.

У своєму останньому бою він виграв у Річарда Коммі 14 грудня 2019 року технічним нокаутом у 2-му раунді їхнього двобою за звання чемпіона світу IBF у легкій вазі на Медісон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк, США.

До цього він переміг Масайосі Накатані 19 липня 2019 року одноголосним рішенням суддів у Національній гавані MGM, штат Меріленд.

Вирушаючи в цей поєдинок, він переміг Едіса Татлі 20 квітня 2019 року нокаутом в 5-му раунді на Медісон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк.

Активність

Що стосується недавньої активності, Теофімо Лопес проводить більше боїв, ніж Василь Ломаченко.

Українець востаннє бився 1 рік і 15 днів тому, в той час, як останній вихід Теофімо Лопеса був 9 місяців і 1 день назад.

Останні 5 боїв Ломаченка відбулися за 1 рік 8 місяців і 22 дні, що означає, що він бився в середньому кожні 5 місяців і 6 днів. У цих боях він провів в цілому 44 раунди, тобто в середньому вони тривали 8,8 раундів.

Останні 5 боїв Лопеса відбулися протягом 1 року і 6 днів, тобто він бився в середньому кожні 3 місяці і 2 дні. У цих боях він провів 27 раундів, тобто в середньому вони тривали 5,4 раунда.

Час

Початок не раніше 5:00 за київським часом.

Трансляція

Пряма трансляція на території Україні в медіасервісі Megogo. Також прямий ефір поєдинку Ломаченко - Лопес онлайн дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку бою. Також наш сайт проведе для вас текстовий онлайн.

Прогноз Чемпіона

Перемога Ломаченка за очками.