 Франция - Украина смотреть онлайн матч 7.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Франції - Збірна України: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України напередодні матчів Ліги Націй зіграє товариську гру проти збірної Франції.

Матч відбудеться в середе, 7 жовня, на Стад де Франс у Парижі. Початок о 22:10 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Україна та Футбол 1. Також онлайн матч Франція - Україна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри. 

Нагадаємо, французи з двох перемог стартували в Лізі Націй, перемігши Швецію (0:1) і Хорватію (4:2). Підопічні Шевченка в Лізі Націй перемогли вдома Швейцарію (2:1) і розгромно програли в гостях Іспанії (4:0).

Історія протистоянння синьо-жовтих із гальськими півнями досить насичена. Команди 9 разів зустрічалися в очних матчах. В України лише одна перемога в домашній грі плей-оф до ЧС-2014. Збірна Франції здобула 5 перемог, ще 3 гри завершувалися нічиєю.

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