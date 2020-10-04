Українці вистачило двох сетів, щоб завершити цей поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна перемогла француженку Каролін Гарсію, яка зараз знаходиться на 45-ій сходинці світового рейтингу, у 1/8 Roland Garros.

Українці вистачило двох сетів, щоб завершити цей поєдинок. Суперниці провели на корті близько однієї години.

Українка реалізувала 6 брейкпоінтів з 13, оформила 10 віннерів і 14 невимушених помилок. Француженка скористалася 2 шансами на брейк з 4, зробила 16 віннерів і 34 невимушені помилки.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - $19,694,806

Ґрунт

1/8, 4 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) - Каролін Гарсія (Франція) 6:1, 6:3

Раніше, Світоліна перемогла росіянку Єкатєріну Александрову.