Лестер - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 4 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 4 турі англійської Прем'єр-ліги зіграє проти лідера чемпіонату Лестера.

Матч відбудеться в неділю, 4 жовтня о 14:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканаолі Setanta Sports. Також онлайн матч Лестер - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті.

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У Лестера після 3-х турів 9 очок і 2 сходинка в турнірній таблиці (напередодні Евертон здобув 4 перемогу в першості). Вест Гем набрав 3 очки та посідає 12 місце. У 3 турі Лестер в гостях розгромив Манчестер Сіті, а Вест Гем вдома переміг Вулвергемптон (4:0).

Всередині тижня Вест Гем програв Евертону в Кубку англійської Ліги (4:1) та покинув турнір.